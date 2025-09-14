बाल-बाल बचीं डिंपल यादव, इंडिगो विमान में अचानक आई खराबी, लखनऊ एयरपोर्ट पर समय रहते टला हादसा

September 14, 2025

Dimple Yadav News: लखनऊ-दिल्ली इंडिगो की एक उड़ान को उड़ान भरते समय एक गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा।

Dimple Yadav News: लखनऊ से दिल्ली जाने वाले इंडिगो विमान में सवार सपा सांसद डिंपल यादव का विमान हादसे का शिकार होने से बाल-बाल बचा। यह वाकया उस वक्त हुआ जब 13 सितंबर की सुबह लखनऊ हवाई अड्डे के रनवे से उड़ान भरने में विफल रहने पर एक बड़े हादसे से बाल-बाल बच गया।

रिपोर्टों के अनुसार, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव सहित 151 यात्रियों को ले जा रही उड़ान संख्या 6E 2111 में थ्रस्ट संबंधी समस्या आ गई, जिसके कारण कैप्टन को आपातकालीन ब्रेक लगाने पड़े और विमान को रनवे के अंत से ठीक पहले रोकना पड़ा।

यह घटना सुबह 10:55 बजे हुई, जो निर्धारित 11 बजे के प्रस्थान समय से पाँच मिनट पहले थी, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। यात्रियों ने घबराहट की सूचना दी, लेकिन वे सुरक्षित रहे, और बाद में उन्हें दिल्ली की यात्रा जारी रखने के लिए दूसरी उड़ान में स्थानांतरित कर दिया गया।

विमान को निरीक्षण के लिए रोक दिया गया है, और इंजीनियर संभावित यांत्रिक खराबी या इंजन थ्रस्ट संबंधी समस्याओं की जाँच कर रहे हैं।

