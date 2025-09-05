'पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है', पंजाब में आई बाढ़ पर बोले दिलजीत दोसांझ, देखें वीडियो

'पंजाब जख्मी है पर हारा नहीं है', पंजाब में आई बाढ़ पर बोले दिलजीत दोसांझ, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 5, 2025 14:20 IST2025-09-05T14:19:59+5:302025-09-05T14:20:09+5:30
पंजाब में इस समय बाढ़ से लोग परेशान है, पंजाब समेत हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड और दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, इसपर पंजाब के स्टार दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ में फंसे लोगों के प्रति दुख जताया है, इससे पहले भी दिलजीत बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं।
Punjab Zakhmi hai Par Hara Nahin Hai: पंजाब में इस समय बाढ़ से लोग परेशान है, पंजाब समेत हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड और दिल्ली में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, इसपर पंजाब के स्टार दिलजीत दोसांझ ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ में फंसे लोगों के प्रति दुख जताया है, इससे पहले भी दिलजीत बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आ चुके हैं। वीडियो में दिलजीत दोसांझ कहते हैं, 'आज मैं हिंदी में बात करूंगा ताकि मेरी बात सभी तक पहुंच सके, पंजाब के हालात बाढ़ की वजह से बहुत खराब हैं, लोगों के घर बह चुके हैं, फसलें तबाह हो चुकी हैं, गाय-भैंस मर चुके हैं, 'उनकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है।
पंजाब जख्मी है, पर हारा नहीं है, हम पंजाब की गोद से उठे हैं, पंजाब ने हमें गोद लिया है और हमें पंजाब की गोद में ही मरना है, जितने भी पीड़ित परिवार हैं, हम उनके साथ हैं, राशन-पानी देकर बात यहीं खत्म नहीं होगी, जबतक उनकी जिंदगी दोबारा शुरू नहीं होगी, हम तबतक उनके साथ खड़े हैं। दिलजीत ने आगे लोकल एनजीओ और मीडिया की भी तारीफ की जो पंजाब के लोगों के लिए आगे आकर मदद कर रहे हैं, सिंगर ने आगे ये भी बताया है कि उनकी जानकारी में सभी लोग पंजाब के लोगों की मदद करने के लिए तैयार हैं, दिलजीत कहते हैं कि पंजाब पहले भी कई मुसीबतों से निकला है, अब वो इस मुश्किल से भी निकल जाएगा।