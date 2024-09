Digital Agriculture Mission: डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी, 2817 करोड़ रुपये होंगे खर्च, किसान पर फोकस, 7 बड़े फैसले, देखें लिस्ट

Highlights Digital Agriculture Mission: पहला डिजिटल कृषि मिशन है। Digital Agriculture Mission: डिजिटल संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। Digital Agriculture Mission: पशुधन स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी।

Digital Agriculture Mission: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपये के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी। आज कैबिनेट बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए 7 बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला डिजिटल कृषि मिशन है। इसे डिजिटल की संरचना की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कृषि के लिए सार्वजनिक बुनियादी ढांचा। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और हमने सफलता हासिल की है।

डिजिटल कृषि मिशन और फसल विज्ञान योजनाः 3,979 करोड़ रुपये

कृषि शिक्षा और प्रबंधनः 2,291 करोड़ रुपये

पशुधन टिकाऊ स्वास्थ्यः 1,702 करोड़ रुपये

बागवानी क्षेत्र टिकाऊ विकासः 860 करोड़ रुपये

कृषि विज्ञान केंद्रः 1,202 करोड़ रुपये

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधनः 1,115 करोड़ रुपये

