'नेताजी' का नाम लेकर मंच पर रोने लगे धर्मेंद्र यादव, बोले- "नेताजी के बाद सपा को चुनौती देने वालों को वोट देकर हराओ"

Highlights मैनपुरी उपचुनाव में भाभी डिंपल यादव के लिए प्रचार करते हुए धर्मेंद्र यादव मंच से रोने लगे रोते हुए धर्मेंद्र यादव ने सभा में मौजूद जनता को नेताजी (मुलायम सिंह) का हवाला देते हुए वोट मांगा धर्मेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी के बाद जो हमें चुनौती दे रहे हैं, हमें वोट देकर उन्हें हरा दो

मैनपुरी: समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में दिवंगत मुलायम सिंह यादव की लोकसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव पर पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को विजयी बनाने के लिए पूरी तरह से कमर कसकर मैदान में उतर चुकी है। भाजपा से मिल रही कड़ी टक्कर से समाजवादियों के चेहरे पैदा हो रहे तनाव को स्पष्ट तौर पर देखा जा रहा है। यही कारण है कि जसवंत नगर में भतीजे अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल यादव पुराने शिकवे भुलाते हुए भाजपा को चुनौती देते हुए साथ दिखाई दिये।

इस क्रम में सपा के एक अन्य वरिष्ठ नेता और आजमगढ़ से लोकसभा का उपचुनाव बार चुके धर्मेंद्र यादव ने जनता से रोते हुए अपील कर दी है कि सपा को वोट देकर मैनपुरी में चुनौती बने हुए भाजपा प्रत्याशी रघुराज शाक्य को हरा दें। सपा खेमे में भाजपा को लेकर बेचैनी का यह आलम है कि सोमवार को मैनपुरी में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे धर्मेंद्र यादव दिवंगत मुलायम सिंह को याद करके मंच पर रोने लगे और मौजूद जनता से भाभी डिंपल को वोट देने की गुहार लगाने लगे।

#WATCH | SP leader Dharmendra Yadav breaks down while addressing a public rally in Uttar Pradesh's Mainpuri while remembering the party's late patron Mulayam Singh Yadav (19.11.22) pic.twitter.com/jWdZkpx2TB