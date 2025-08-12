Dharmasthala: फर्जी कहानियों के जरिए श्रीक्षेत्र धर्मस्थल की पवित्रता पर हमला

Dharmasthala: सदियों से, श्रीक्षेत्र धर्मस्थल आस्था, दान और सेवा का प्रतीक रहा है। लेकिन हाल के महीनों में, इसकी पवित्रता पर अभूतपूर्व हमला हुआ है - सिद्ध गलत कामों से नहीं, बल्कि गलत सूचनाओं के एक सावधानीपूर्वक बुने हुए जाल से।

इसका सबसे प्रमुख उदाहरण तथाकथित 'अनन्या भट्ट' मामला है - एक सनसनीखेज सोशल मीडिया स्टोरी जिसमें आरोप लगाया गया है कि कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा 2003 में धर्मस्थल से गायब हो गई थी, और कथित तौर पर उसके मामले को ताकतवर ताकतों ने दबा दिया था।

यह कहानी तब फिर से सामने आई जब एक मुखबिर, जो 1995 से 2014 तक धर्मस्थल में काम करने वाला एक पूर्व सफाई ठेकेदार था, ने दावा किया कि उसे आपराधिक गतिविधियों से जुड़े शवों को ठिकाने लगाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने हाल ही में कथित दफन स्थलों का फिर से दौरा किया, कंकालों की तस्वीरें लीं और अधिकारियों को तस्वीरें सौंपीं, जिसके बाद एसआईटी जांच शुरू हुई।

इसके बाद ही, दशकों की चुप्पी के बाद, अनन्या की माँ और पूर्व सीबीआई अधिकारी होने का दावा करने वाली सुजाता भट्ट सामने आईं। उन्होंने अपनी बेटी के लापता होने को व्हिसलब्लोअर के दावों से जोड़ने की कोशिश की। लेकिन तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं।

कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड इस बात की पुष्टि करते हैं कि 'अनन्या भट्ट' नाम की किसी छात्रा का कभी नामांकन ही नहीं हुआ। कोई विश्वसनीय गवाह नहीं है, कोई सत्यापित दस्तावेज़ नहीं है, और 2003 से पुलिस या मीडिया अभिलेखागार में इस मामले का कोई सुराग नहीं है।

इस कहानी को और मज़बूत करने का श्रेय कार्यकर्ता महेश शेट्टी थिमारोडी को जाता है, जिनका धर्मस्थल प्रशासन के साथ विवादों का एक पुराना इतिहास है। जन आंदोलन के नाम पर उनके आक्रामक अभियान ने अविश्वास, भ्रम और सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है।

कदाचार के इतिहास वाले एक असंतुष्ट पूर्व ठेकेदार के आरोपों से कोई विश्वसनीयता नहीं जुड़ती, फिर भी डिजिटल युग में, ये दावे तथ्य-जांच से भी तेज़ी से फैलते हैं। यहाँ दांव पर एक मनगढ़ंत कहानी से कहीं ज़्यादा बड़ा है।

जब अपुष्ट दावों को दोहराया जाता है, साझा किया जाता है और उनका राजनीतिकरण किया जाता है, तो सदियों पुरानी संस्थाओं को सबूतों से नहीं, बल्कि वायरल आक्रोश से आंका जाने का खतरा होता है। धर्मस्थल की छवि सच्चाई से नहीं, बल्कि एक बड़े पैमाने पर चल रहे दुष्प्रचार अभियान से धूमिल हो रही है, जो जनता की भोली-भाली बातों और सोशल मीडिया वायरलिटी पर फल-फूल रहा है।

Web Title: Dharmasthala: Attack on the sanctity of Shrikshetra Dharmasthala through fake stories