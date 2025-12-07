IndiGo Crisis: DGCA ने इंडिगो को भेजा नोटिस, प्लाइट्स कैंसिल का मांगा जवाब

IndiGo Crisis: विमानन नियामक डीजीसीए ने शनिवार को इंडिगो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) पीटर एल्बर्स और जवाबदेह प्रबंधक इसिद्रो पोरकेरस को कारण बताओ नोटिस जारी कर उड़ानों में भारी व्यवधान के लिए 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। लगातार पांच दिनों से इंडिगो की उड़ानों में काफी व्यवधान आ रहा है, सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और विमानों के परिचालन में देरी हो रही है, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानी हो रही है।

सूत्रों ने बताया कि एल्बर्स और पोरक्वेरस को भेजे गए नोटिस में नियामक ने कहा कि बड़े पैमाने पर परिचालन विफलताएं योजना, निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन में महत्वपूर्ण खामियों का संकेत देती हैं। पोरकेरस इंडिगो में जवाबदेह प्रबंधक और मुख्य परिचालन अधिकारी हैं। नोटिस में कहा गया है, ‘‘...सीईओ के रूप में आप एयरलाइन के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आप विश्वसनीय संचालन के लिए समय पर व्यवस्था सुनिश्चित करने और यात्रियों को अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं।’’

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी एल्बर्स से 24 घंटे के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि एयरलाइन के लिए अनुमोदित एफडीटीएल (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन) योजना के सुचारू कार्यान्वयन को लेकर संशोधित आवश्यकताओं को पूरा करने के वास्ते पर्याप्त व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया, जो उड़ान में व्यवधान का मुख्य कारण है।

New :



- @DGCAIndia issues show cause notice to @IndiGo6E CEO Pieter Elbers for the chaos created



- Says it is a result of poor planning, oversight



- Asks why action should not be taken against him



- Reply sought in 24 hours.



✈️ pic.twitter.com/FPF4CxI5G2 — Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 6, 2025

एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि शनिवार को नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा करने और मुद्दों के समाधान के लिए एल्बर्स के साथ एक ‘‘गंभीर चर्चा’’ की। अधिकारी ने यह भी कहा कि जांच समिति के निष्कर्षों के आधार पर अधिकारी इंडिगो उड़ान व्यवधान पर उचित कार्रवाई करेंगे।

Web Title: DGCA issues show cause notice to IndiGo CEO for flight disruption