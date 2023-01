गो फर्स्ट एयरलाइन्स पर लगा 10 लाख का जुर्माना, इस आरोप में डीजीसीए ने की कार्रवाई

Highlights गो फर्स्ट एयरलाइन पर डीजीसीए ने लगाया जुर्माना। डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि 9 जनवरी 2023 को विमान अपने 55 यात्रियों को छोड़कर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी।

बेंगलुरु: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने एयरलाइन ऑपरेटर गो फर्स्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। डीजीसीए ने गो फर्स्ट पर करीब 10 लाख का जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इससे पहले एयरलाइन को कारण बताओं नोटिस जारी किया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई।

दरअसल, मामला 9 जनवरी का है जब गो फर्स्ट फ्लाइट ने अपने 50 से अधिक यात्रियों को एयरपोर्ट पर छोड़कर उड़ान भर ली थी। इससे नाराज होकर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर मामले की जानकारी दी थी। इन सभी यात्रियों को विमान बेंगलुरु हवाई अड्डे पर छोड़कर ही दिल्ली के लिए वापस हो गया था।

