VIDEO: 'इनकी औकात नहीं है...', देवेंद्र फडणवीस ने शिंदे पर टिप्पणी को लेकर कॉमेडियन कुणाल कामरा को घेरा

नई दिल्ली: केंद्र और विभिन्न राज्यों में भाजपा सरकार के मुखर आलोचक स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को खुली चुनौती दी है। फडणवीस ने हाल ही में एक कार्यक्रम में कामरा को "बेकार" कहा और सुझाव दिया कि उन्हें "राजनीतिक रूप से नजरअंदाज" किया जाना चाहिए।

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, फडणवीस ने टिप्पणी की, "मेरा मानना ​​है कि ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से नजरअंदाज करना समझदारी होगी। इनकी औकात नहीं है, प्रतिक्रिया करके आप केवल उनका कद बढ़ाते हैं। उन्हें इतना महत्व देने की कोई आवश्यकता नहीं है... कभी-कभी, खासकर हमारी पार्टी और हमारे सहयोगी शिवसेना में, हम भावुक लोग होते हैं। हम व्यावहारिक राजनेता नहीं हैं। हमारी भावनाएं अक्सर प्रतिक्रियाओं को जन्म देती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के कारण, उन्हें (कुणाल कामरा) अधिक ध्यान मिला। अन्यथा, चार लोग भी उनकी बात नहीं सुनते।"

उनकी यह टिप्पणी शिवसेना कार्यकर्ताओं द्वारा इस साल 24 मार्च को मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में तोड़फोड़ करने के कुछ महीनों बाद आई है। यह कामरा द्वारा एक कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कथित अपमानजनक बयानों के जवाब में किया गया था। राजनीति पर व्यंग्यात्मक टिप्पणियों के लिए मशहूर कामरा ने सोशल मीडिया पर फडणवीस के बयान पर व्यंग्यात्मक तरीके से प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने उपमुख्यमंत्री की टिप्पणियों की एक क्लिप साझा करते हुए कहा, "नमस्ते देवेंद्र फडणवीस, आप सही हैं। राजनीतिक रूप से, मुझे अनदेखा करना बेहतर है। मेरी कोई 'औकात' नहीं है और केवल 4 लोग मेरा शो देखते हैं। कृपया, क्या मुझे अनदेखा किया जा सकता है? अक्टूबर में, मैं ठाणे, नवी मुंबई, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर और औरंगाबाद में शो की योजना बना रहा था। अगर मुझे अनदेखा किया जा सकता है तो कृपया श्री शिंदे और उनकी सेना के साथ समन्वय करें।"

Hello @Dev_Fadnavis you’re right,

Politically it’s better to ignore me.

I have no Aukad & only 4 people watch my show. Please can I be ignored?

October I was planning shows in

Thane - New Mumbai - Mumbai -

Pune - Nasik - Nagpur - Aurangabad

Please coordinate with Mr Shinde… pic.twitter.com/1yyho9Wtef