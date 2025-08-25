पति ने गुटखा के लिए नहीं दिए पैसे तो पत्नी ने 3 बच्चों को जहर खिलाकर आत्महत्या की, दो बेटियों की मौत, बेटा गंभीर

महिला और उसकी दो और चार साल की दो बेटियों की मध्य प्रदेश के सतना ज़िला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका पाँच साल का बेटा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।

चित्रकूट: उत्तर प्रदेश के चित्रकूट ज़िले में पति द्वारा गुटखा खरीदने के लिए पैसे न देने से नाराज़ 30 वर्षीय महिला ने शनिवार को कथित तौर पर अपने तीन नाबालिग बच्चों को ज़हर खिला दिया और फिर खुद भी खा लिया। महिला और उसकी दो और चार साल की दो बेटियों की मध्य प्रदेश के सतना ज़िला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उसका पाँच साल का बेटा ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है।

उसके पति ने उसे गुटखा न खाने के लिए समझाने की कोशिश की थी, खासकर बच्चों के सामने, जो काफी समझदार हो गए हैं। पुलिस ने बताया कि इससे महिला नाराज़ हो गई, जिससे झगड़ा हुआ और आखिरकार उसने यह कदम उठाया। 

सतना ज़िला अस्पताल की पुलिस चौकी के प्रभारी कमलेश सेन ने कहा, "अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और केस डायरी आगे की जाँच के लिए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के संबंधित पुलिस थानों को भेजी जाएगी।" पुलिस अभी तक यह पता नहीं लगा पाई है कि उसने कौन सा ज़हर इस्तेमाल किया और उसे कैसे प्राप्त किया।

