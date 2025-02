दिल्ली का मुस्तफाबाद बनेगा 'शिवपुरी': भाजपा के नवनिर्वाचित एमएलए मोहन सिंह बिष्ट ने ‘मुस्लिम बहुल’ क्षेत्र का नाम बदलने का संकल्प लिया

Highlights मुस्तफ़ाबाद को मुस्लिम बहुल इलाका कहा जाता है इस निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम आबादी का घनत्व बहुत ज़्यादा है कथित तौर पर कुल आबादी का लगभग 30%-40% है

नई दिल्ली: हाल ही में संपन्न दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुस्तफाबाद सीट जीतने वाले भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट ने दोहराया कि वह मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव पुरी या शिव विहार रखेंगे। मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, "मैंने कहा था कि अगर मैं जीतूंगा तो मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव पुरी या शिव विहार रखूंगा... मैं ऐसा करूंगा..." उन्होंने कहा कि लोग "मुस्तफा नाम से परेशान हैं, इसलिए यह काम करना होगा।"

मोहन सिंह बिष्ट ने कहा, "जहां हिंदू रहते हैं, उस इलाके का नाम मुस्तफाबाद के बजाय शिव पुरी या शिव विहार क्यों नहीं रखा जा सकता।" मुस्तफाबाद का नाम बदलने के अपने फैसले के बारे में बताते हुए उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, "एक तरफ 58 प्रतिशत (आबादी) है, और दूसरी तरफ 42 प्रतिशत। इसलिए, 58 प्रतिशत (आबादी) का सम्मान करना ही उचित है। इसलिए मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिव विहार या शिवपुरी रखा जाएगा।"

बिष्ट ने बाद में एएनआई से कहा, "...हम मुस्तफाबाद का नाम बदलकर शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे...मैं निश्चित रूप से नाम बदलूंगा क्योंकि मैंने 1998 से 2008 तक वहां विकास कार्य किया था...और विकास कार्य का नाम से कोई संबंध नहीं है..."

