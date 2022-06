दिल्ली: दिन पर दिन यमुना और हो रहा है प्रदूषित, नदी पर फिर छाई सफेद झाग की लंबी चादर, देखें वीडियो

Highlights यमुना नदी में फिर से जहरीले सफेद झाग की लंबी चादर देखने को मिली है। वहीं दूसरी और इसके जल स्तर में भी लगातार गिरवाट देखने को मिल रही है। यह जहरीले सफेद झाग दूर से किसी बर्फीली नदी की तरह लग रही है।

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की हालत बहुत ही खराब है। एक तरफ जहां इसके जल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है, वहीं दिन पर दिन इसका पानी भी प्रदूषित होते जा रहा है। हाल ही में यमुना नदी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें यह देखा जा रहा है कि कैसे नदी में टॉक्सिक घुल गया है। दूर से नदी को देखने से लग रहा है कि यह कोई एक बर्फीली नदी है, लेकिन पास जाने पर यह पता चल रहा है कि बर्फीली नदी की तरह दिखने वाली यह यमुना नदी में सफेद रुई के फाहे की तरह टॉक्सिक तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं।

#WATCH Toxic foam floats on the surface of Yamuna river; visuals from ITO in Delhi pic.twitter.com/TUa2QMLsqe