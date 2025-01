Delhi Weather: दिल्ली-NCR में सर्दी का सितम जारी, इस हफ्ते और नीचे गिर सकता है तापमान, पढ़ें अपडेट

Delhi Weather: पहाड़ों पर बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में तापमान गिरते ही जा रहा है और सर्द हवाओं के कारण ठंड बढ़ गई है। मजबूरन लोगों को आलाव जलाकर ठिठुरन से बचना पड़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। इस बीच, IMD ने दिल्ली के लिए सात दिवसीय पूर्वानुमान जारी किया है, जिसमें संकेत दिया गया है कि बुधवार से न्यूनतम तापमान में गिरावट शुरू हो जाएगी।

दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र सफदरजंग वेधशाला ने बुधवार को अधिकतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो सामान्य से 2.8 डिग्री अधिक है।

न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस मौसम के लिए सामान्य से 3.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। दिन में सापेक्ष आर्द्रता 87% से 92% के बीच रही। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार, GRAP-3 निरस्त दिल्ली और एनसीआर में तापमान में गिरावट जारी रहने के बावजूद, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से AQI 'निम्न' श्रेणी में बना हुआ है। सोमवार को AQI 335 दर्ज किया गया जो "बहुत खराब" श्रेणी में था।

इसके अलावा, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने रविवार को दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 के तहत प्रतिबंधों को हटा दिया, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों, विशेष रूप से बेहतर हवा की गति के कारण वायु प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी गई।

हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में GRAP के चरण 1 और चरण 2 के तहत प्रतिबंध लागू हैं।

दिल्ली में घना कोहरा

इस बीच, मंगलवार की सुबह दिल्ली में छाए घने कोहरे के कारण दृश्यता घटकर 150 मीटर रह गई और 25 ट्रेनें देरी से चलीं।

आईएमडी ने बताया कि सफदरजंग में न्यूनतम दृश्यता 500 मीटर दर्ज की गई, जबकि पालम में सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच दृश्यता 150 मीटर तक कम थी, जो सुबह 8:30 बजे तक सुधरकर 700 मीटर हो गई।

