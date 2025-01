Delhi Weather: दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद ठंड और कोहरा डबल, कई ट्रेनें लेट; पढ़ें अपडेट

Delhi Weather: पूरे उत्तर भारत में सर्दियों का समय है और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को हुई बारिश के बाद ठिठुरन बढ़ गई है। वहीं, मंगलवार सुबह ठंड और कोहरे के कारण यातायात में बाधा नजर आई। भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा साझा किए गए मौसम अपडेट के अनुसार, 7 और 8 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है।

जिसकी वजह से, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। शताब्दी, तेजस और अन्य प्रीमियम ट्रेनें भी कुछ घंटों की देरी से चल रही हैं।

VIDEO | Delhi continues to reel under severe cold conditions, however, fog cover has reduced in the region. Early morning visuals from Akshardham Temple area.#DelhiWeather#WeatherUpdate



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/TWa0hbEIhe — Press Trust of India (@PTI_News) January 7, 2025

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन (N0DLS) पर कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं, सभी यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे पहले से संशोधित शेड्यूल और समय की जांच कर लें। रविवार को भी घने कोहरे के कारण राष्ट्रीय राजधानी में 51 ट्रेनें देरी से चल रही थीं।

ट्रेनों के साथ-साथ विमान सेवाएं भी देरी से चल रही हैं। सोमवार को खराब मौसम के कारण कम दृश्यता की स्थिति के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 400 से अधिक उड़ानें देरी से चल रही थीं। स्पाइसजेट ने यह भी घोषणा की है कि 7 जनवरी को उड़ान सेवाओं में देरी हो सकती है।

#WATCH | Delhi: Flight operations are normal at the Indira Gandhi International Airport amid the fog situation in the city pic.twitter.com/LTCsFlwXWw — ANI (@ANI) January 7, 2025

स्पाइसजेट ने शाम 5.56 बजे एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली (डीईएल), अमृतसर (एटीक्यू), जम्मू (आईएक्सजे), श्रीनगर (एसएक्सआर), गोरखपुर (जीओपी), वाराणसी (वीएनएस), अयोध्या (एवाईजे), दरभंगा (डीबीआर) और पटना (पीएटी) में अपेक्षित खराब मौसम (खराब दृश्यता) के कारण 7 जनवरी को सभी प्रस्थान/आगमन और उनकी परिणामी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं।

#WATCH | Delhi | Cold wave grips the national capital as the temperature continues to dip in the city



(Visuals from AIIMS) pic.twitter.com/joD3j0bEsF — ANI (@ANI) January 7, 2025

दिल्ली में मौसम का हाल

आईएमडी अधिकारियों ने कहा कि 10 जनवरी तक दिल्ली का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास गिर सकता है। उन्होंने कहा कि 11 जनवरी से क्षेत्र में दूसरा पश्चिमी विक्षोभ प्रभावित होने की उम्मीद है, जिससे 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर छिटपुट बारिश की संभावना है।

#WATCH | Delhi: As cold waves grip the national capital, several trains running late at New Delhi railway station due to fog.



(Visuals from New Delhi Railway station) pic.twitter.com/TUfNxW7cUR — ANI (@ANI) January 7, 2025

कई क्षेत्रों में बारिश के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट जारी है। IMD अधिकारियों के अनुसार, 10 जनवरी तक तापमान में गिरावट जारी रहेगी। सोमवार को पारा 9.6 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान पर रहा, जबकि अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रहा।

#WATCH | Delhi | People sit by a bonfire to keep themselves warm as mercury dips in the national capital



(visuals from Delhi Gate area) pic.twitter.com/mbUnLafoSd — ANI (@ANI) January 7, 2025

मंगलवार की सुबह, राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्से कोहरे की चपेट में रहे। हालांकि, मौसम विभाग ने मंगलवार को आसमान साफ ​​रहने का अनुमान लगाया है, साथ ही सुबह 6 किमी प्रति घंटे से कम गति से उत्तर-पश्चिम से हवा चलने की संभावना है। अधिकांश स्थानों पर धुंध और मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि सुबह के समय कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।

