Delhi Weather Today: दिल्ली में आज शाम हो सकती है बारिश, दिखेगा ठंड का डबल अटैक

Delhi Weather Today: पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। मैदानों में कड़ाके की ठंड के साथ धुंध और कोहरा है तो वहीं, पहाड़ों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है। भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने उत्तर भारत के कई राज्यों में आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने का अनुमान लगाया है। दिल्ली और एनसीआर के शहरों में पहले से ही ठंड का कहर जारी है वहीं, आने वाले दिनों में पारा और नीचे गिर सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को दिल्ली में मौसम मिश्रित बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से निवासियों ने सहनीय तापमान देखा है, लेकिन साल के अंत में अत्यधिक ठंड की स्थिति होने की उम्मीद है। बुधवार तक, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

जो कि मौसम के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस कम था लेकिन अधिकतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। हालांकि पारा अभी तक ठीक स्थिति में है लेकिन वायु प्रदूषण सूचकांक निवासियों के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है।

#WATCH | Delhi: People sit by a bonfire to keep themselves warm as the lowest temperature is recorded at 9°C today, as per IMD.



