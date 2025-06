Delhi Weather Today: दिल्लीवालों को कब मिलेगी जानलेवा गर्मी से राहत? अभी और बढ़ेगा तापमान, जानें IMD का पूर्वानुमान

Delhi Weather Today: इस समय दिल्ली- एनसीआर में हीटवेव और बढ़े तापमान ने लोगों के पसीने छुटाए हुए हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान आज हीटवेव के ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। IMD ने कहा कि पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र सहित उत्तर-पश्चिम भारत में 13 जून तक हीटवेव की स्थिति रहने की संभावना है। इसका मतलब है कि इन राज्यों के निवासियों को 14 जून से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलेगी।

इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में हीटवेव की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक और तटीय महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

दिल्ली में आज का मौसम

बढ़ते हीट इंडेक्स और हीटवेव के लिए रेड अलर्ट के बीच, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने हल्की बारिश, गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है। अधिकतम तापमान सामान्य तापमान 39.9 डिग्री सेल्सियस से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहने की उम्मीद है।

#BREAKING ||



The India Meteorological Department has issued a red alert for Delhi as the capital sizzles under an intense heatwave.@Indiametdeptpic.twitter.com/fQYQV9HSdt