Delhi weather: कई उड़ान रद्द?, 400 विलंबित, 19 उड़ान मार्ग परिवर्तित, जानें ताजा अपडेट

Delhi weather: घने कोहरे के कारण दृश्यता कम होने से दिल्ली हवाई अड्डे पर शनिवार तड़के 19 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया, 400 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं और कई उड़ानों को रद्द करना पड़ा। एक अधिकारी ने बताया कि दृश्यता कम होने के कारण शुक्रवार रात 12:15 बजे से डेढ़ बजे के बीच 19 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया। अधिकारी ने बताया कि इनमें से 13 घरेलू और चार अंतरराष्ट्रीय उड़ानें थीं। उन्होंने बताया कि खराब मौसम के कारण 45 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गईं। उड़ानों पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइ्ट24 डॉट कॉम’ पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिल्ली हवाई अड्डे पर 400 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो ने सुबह-सुबह ही विमानों के आगमन और प्रस्थान को अस्थायी रूप से रोक दिया था।

#WATCH | Delhi: Several trains delayed at New Delhi railway station due to fog as cold waves grip the city.



(Visuals from New Delhi Railway station)

#WATCH | Delhi | A dense layer of fog blankets the national capital as a cold wave grips the city.



(Visuals from DND)

दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डीआईएएल) ने सुबह छह बजकर 56 मिनट पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘ दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के आने और जाने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो उड़ानें कैट तृतीय के अनुरूप नहीं हैं वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ानों की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनी से संपर्क करें।

हरियाणा, चंडीगढ़ एवं दिल्ली के अलग-अलग स्थानों में 3 और 4 जनवरी को देर रात/सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।



Very Dense Fog conditions very likely to prevail during late night/early morning hours in isolated pockets of Haryana Chandigarh & Delhi on 3rd & 4th…

#WATCH | Delhi | A dense layer of fog blankets the national capital as a cold wave grips the city.



(Visuals from DND)

किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है।’’ कैट तृतीय सुविधा कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान के परिचालन की अनुमति देती है। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के संचालन का जिम्मा ‘डीआईएएल’ का है। विमानन कंपनी 'इंडिगो' ने शुक्रवार रात एक बजकर पांच मिनट पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘कम दृश्यता के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान फिलहाल रोक दिए गए हैं।’’ वहीं, एयर इंडिया ने शुक्रवार रात 1:16 बजे ‘एक्स’ पर कहा कि घने कोहरे के कारण खराब दृश्यता से दिल्ली और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में उड़ान परिचालन प्रभावित हो रहा है।

#6ETravelAdvisory: Due to foggy conditions in #Bengaluru, low visibility may lead to changes in flight schedules. We request you to stay updated on your flight status before heading to the airport.

शुक्रवार को भी दिल्ली में घना कोहरा छाया रहा, जिससे 400 से अधिक उड़ानें विलंबित हुईं। इंडिगो ने सुबह 10:58 बजे सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि घने कोहरे के कारण दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर, गुवाहाटी और पटना में दिन के समय भी दृश्यता प्रभावित रही। पूर्वाह्न 11 बजे एक अन्य पोस्ट में कहा गया, ‘‘हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हमारी टीम सभी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए तत्परता से काम कर रही हैं तथा यह सुनिश्चित कर रही हैं कि मौसम में सुधार होते ही आपकी यात्रा पुनः शुरू हो।’’

#WATCH | Delhi: Several flights delayed and flight operations affected as a layer of fog grips the national capital.



Visuals from Indira Gandhi International Airport

दिल्ली में छाया रहा घना कोहरा, इस मौसम में सबसे लंबे समय तक दृश्यता शून्य रही

राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को घना कोहरा छाया रहा, जिससे अभूतपूर्व नौ घंटे तक दृश्यता शून्य रही। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी। मौसम विभाग ने बताया कि इस मौसम में पहली बार इतने लंबे समय तक कोहरा छाया रहा। अधिकारियों के अनुसार, घने कोहरे के कारण शनिवार को 81 रेलगाड़ियां विलंब से चलीं, जबकि 15 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।

पालम में शाम छह बजे से सुबह तीन बजे तक नौ घंटे के लिए दृश्यता शून्य रही। इस मौसम में कोहरा छाए रहने की यह सबसे लंबी अवधि है। मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली के प्राथमिक मौसम केंद्र, सफदरजंग ने आठ घंटे तक शून्य दृश्यता दर्ज की। उसने बताया कि दिल्ली में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य तापमान से महज 0.7 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री अधिक 7.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली में दिन के दौरान सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर 96 से 100 प्रतिशत के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली में रविवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहने तथा सुबह के समय दक्षिण-पूर्व से चार किमी प्रति घंटे से कम की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। उसने बताया कि दिल्ली के अधिकांश क्षेत्रों में धुंध और मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि कुछ स्थानों पर सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि शाम और रात के समय धुंध या हल्का से मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है।

दिल्ली में रविवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 18 और 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह सात बजे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बहुत घने कोहरे के कारण सामान्य दृश्यता शून्य थी। हवाई पट्टियों पर 'रनवे विजुअल रेंज (आरवीआर)' 100-250 मीटर के बीच थी।

मौसम विभाग ने बताया कि शुक्रवार रात 11:30 बजे से ही हवाई अड्डे पर शून्य दृश्यता, घना कोहरा और कैट-तृतीय की स्थिति बनी हुई है। 'दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल)' ने सुबह छह बजकर 56 मिनट पर सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "दिल्ली हवाई अड्डे पर उड़ानों के उतरने और उड़ान भरने का सिलसिला जारी है, लेकिन जो उड़ानें कैट तृतीय के अनुरूप नहीं हैं वे प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे उड़ानों की अद्यतन जानकारी के लिए संबंधित विमानन कंपनी से संपर्क करें। किसी भी असुविधा के लिए हमें खेद है।’’

कैट तृतीय सुविधा कम दृश्यता की स्थिति में भी विमान के परिचालन की अनुमति देती है। घने कोहरे से रेलगाड़ियों का परिचालन भी प्रभावित हुआ है। उत्तर रेलवे ने बताया कि कुल 59 ट्रेन अपने निर्धारित समय से छह घंटे तक की देरी से चल रही हैं, जबकि 22 ट्रेन करीब आठ घंटे की देरी से चल रही हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का 24 घंटे का औसत एक्यूआई 378 दर्ज किया गया। एक्यूआई को शून्य से 50 के बीच ‘अच्छा’, 51 से 100 के बीच ‘संतोषजनक’, 101 से 200 के बीच ‘मध्यम’, 201 से 300 के बीच ‘खराब’, 301 से 400 के बीच ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 के बीच ‘गंभीर’ माना जाता है।

