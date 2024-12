Delhi Weather Today: दिल्ली-NCR में सुबह-सुबह हल्की बारिश, तापमान में गिरावट; इस हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका

Delhi Weather Today:दिल्ली और एनसीआर में इस हफ्ते मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, आज दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना है। तो वहीं, इससे पूरे हफ्ते कड़ाके की ठंड पड़ेगी। आज सुबह-सुबह भविष्यवाणी के अनुसार, राजधानी के कुछ इलाकों में हल्की बारिश देखी गई है।

भारी बारिश के साथ तापमान में भारी गिरावट आने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने बारिश, शीत लहर और घने कोहरे सहित कई मौसम संबंधी चेतावनियाँ जारी की हैं। अफगानिस्तान से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली और उसके आसपास के इलाके मौसम में होने वाले बदलाव के लिए तैयार हैं। इस सिस्टम के कारण दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश होगी, जिसकी शुरुआत सोमवार को गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद जैसे इलाकों में होगी।

आईएमडी ने कहा है कि बारिश चौतरफा हो सकती है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी भी प्रभावित हो सकती है। शीत लहर और घने कोहरे का पूर्वानुमान बारिश के अलावा 24 और 25 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में शीत लहर और घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

