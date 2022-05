Delhi Water Crisis: दिल्ली में जल संकट, कई इलाकों में 17 मई से जल आपूर्ति प्रभावित, पानी को बचाकर रखिए, देखें किस इलाके में अधिक संकट

Highlights वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला में जल उपचार संयंत्रों से पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। पीतमपुरा और रिज में तापमान क्रमश: 47.5 डिग्री, 47.3 डिग्री और 47.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यमुना के वजीराबाद वाटर प्लांट में पेयजल की आपूर्ति पर असर पड़ा है।

Delhi Water Crisis: उत्तर भारत में भीषण लू चलने के साथ दिल्ली के कुछ इलाकों में तापमान 49 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। इस बीच दिल्ली में जल संकट भी होने लगा है। दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि 17 मई की सुबह और आगे कुछ दिन जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। तालाब का स्तर सामान्य होने तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि वजीराबाद वाटर वर्क्स में यमुना के तालाब का स्तर सामान्य स्तर से कम होने और यमुना नदी में हरियाणा द्वारा पानी रिलीज में कमी के कारण वजीराबाद, चंद्रवाल और ओखला में जल उपचार संयंत्रों से पानी का उत्पादन प्रभावित हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के एक अधिकारी ने कहा कि इन संयंत्रों से पानी की आपूर्ति 40 प्रतिशत तक कम हो गई है।

Water supply shall be affected since the morning of May 17th & till the pond level improves to normal, Delhi Jal Board further added.