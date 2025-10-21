दिल्ली से लेकर मुंबई तक..., दिवाली की रात आतिशबाजी से हुए कई हादसे, पटाखों से जगह-जगह लगी आग ने त्योहार का मजा किया किरकिरा
Diwali 2025: अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 10.45 बजे पाटलीपाड़ा इलाके में स्थित इमारत में दिवाली उत्सव के दौरान हुई।
Diwali 2025: दिल्ली के मोहन गार्डन में चार मंजिला आवासीय इमारत में आग लगने के बाद वहां से सात लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोमवार रात 10 बजे इमारत की पहली और दूसरी मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली। पटाखों के कारण घरेलू सामान में आग लग गयी, जिसके बाद डीएफएस ने सात लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। डीएफएस अधिकारी ने बताया, ‘‘अग्निशमन की कुल छह गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचीं और रात साढ़े 11 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।’
ठाणे में एक मकान की बालकनी में पटाखे से आग लगी, फर्नीचर नष्ट
महाराष्ट्र के ठाणे शहर में एक इमारत की 31वीं मंजिल पर स्थित मकान की बालकनी में पटाखे से आग लग गई, जिससे वहां रखा फर्नीचर नष्ट हो गया। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यह घटना सोमवार रात करीब 10.45 बजे पाटलीपाड़ा इलाके में स्थित इमारत में दिवाली उत्सव के दौरान हुई। इसमें कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। ठाणे नगर निगम के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन तड़वी ने बताया कि आग पटाखों के कारण लगी।
उन्होंने बताया कि इमारत की 31वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट की बालकनी में रखा फर्नीचर जलकर खाक हो गया। अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आधे घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि पटाखों के कारण शहर में आग लगने की कुछ अन्य छोटी-मोटी घटनाएं भी हुईं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ।