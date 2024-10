दिल्ली में 1 नवंबर तक पानी की किल्लत, प्रभावित इलाकों की पूरी सूची देखें

Highlights जल बोर्ड ने दिल्ली के निवासियों को पहले से ही पर्याप्त मात्रा में पानी जमा करने की सलाह दी है उन्होंने कहा कि लोग विवेकपूर्ण तरीके से पानी का उपयोग करें जल बोर्ड की हेल्पलाइन या केंद्रीय नियंत्रण कक्ष से मांग करने पर बाद में टैंकर उपलब्ध होंगे

नई दिल्ली: दिल्ली जल बोर्ड ने यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के कारण 1 नवंबर तक राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में पानी की कमी की घोषणा की है। प्रभावित क्षेत्रों में पूर्वी, उत्तर-पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्से और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र शामिल हैं।

जल बोर्ड ने कहा, "दिल्ली के 110 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) भागीरथी जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) और 140 एमजीडी सोनिया विहार डब्ल्यूटीपी का कच्चा जल स्रोत ऊपरी गंगा नहर, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश है। 12 से 31 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा ऊपरी गंगा नहर में निर्धारित वार्षिक रखरखाव के कारण, 12 अक्टूबर की मध्यरात्रि को हरिद्वार से नहर को बंद कर दिया गया था।"

जल बोर्ड ने कहा, "इस बंद अवधि के दौरान, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और यूपी जल निगम बैराज, नियामकों की मरम्मत और रखरखाव, विभिन्न ऑनलाइन भंडारणों की सफाई, मुरादनगर में टैंक स्थापित करने और नाली की मरम्मत का काम करते हैं। इसके बाद, इन डब्ल्यूटीपी को गंगा जल की आपूर्ति बंद कर दी गई है।"

दिल्ली जल बोर्ड ने कहा कि जल उपचार संयंत्र अब 31 अक्टूबर तक कच्चे पानी के वैकल्पिक स्रोत के रूप में यमुना पर निर्भर हैं। लेकिन कच्चे पानी में अमोनिया की मात्रा 1.5 पीपीएम (पार्ट्स पर मिलियन) से अधिक होने के कारण यमुना के कच्चे पानी को उपचारित करना मुश्किल है। इसलिए भागीरथी और सोनिया विहार में उत्पादन 30 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। इसके अलावा, उत्पादन पूरी तरह से यमुना में कच्चे पानी की गुणवत्ता पर निर्भर करेगा और इन संयंत्रों से उत्पादन तदनुसार अलग-अलग होगा।

!!WATER ALERT!!

Due to maintenance on the Upper Ganga Canal, Bhagirathi and Sonia Vihar WTPs are operating at 30% capacity, relying temporarily on the Yamuna. Water supply may be affected till November 1, 2024 in following areas. We regret the inconvenience. #DJB#ALERT#UPDATEpic.twitter.com/lJpk8LgpKO