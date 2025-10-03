Delhi: रावण दहन को लेकर JNU में बवाल, रावण के पुतले पर उमर खालिद और शरजील इमाम की फोटो से 2 गुट भिड़े

Delhi JNU: जेएनयू के छात्र उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 के दिल्ली दंगों के कथित 'मास्टरमाइंड' होने के आरोप में 2020 से जेल में बंद हैं।

Delhi JNU: दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में शुक्रवार (2 अक्टूबर) को विजयादशमी के उपलक्ष्य में आयोजित 'विसर्जन शोभा यात्रा' के दौरान हिंसक झड़प हो गई, जिससे परिसर में तनाव और वैचारिक आधार पर विभाजन पैदा हो गया। यह झड़प छात्र समूहों द्वारा किए गए प्रतीकात्मक प्रदर्शनों से उपजी थी, जिनमें से प्रत्येक ने एक-दूसरे पर उकसावे का आरोप लगाया।

जेएनयूएसयू के संयुक्त सचिव वैभव मीणा के अनुसार, विश्वविद्यालय छात्र संघ ने विजयादशमी समारोह के तहत साबरमती ढाबा पर एक प्रतीकात्मक 'रावण दहन' का आयोजन किया था। इस अनुष्ठान के दौरान अफ़ज़ल गुरु, उमर खालिद, शरजील इमाम, जी साईं बाबा और चारु मजूमदार सहित नक्सल या वामपंथी आंदोलनों से जुड़े व्यक्तियों के पुतले और पोस्टर जलाए गए। मीणा ने कहा कि यह कृत्य परिसर में "नक्सल जैसी ताकतों" के प्रतीकात्मक खंडन के रूप में किया गया था। पुतला दहन के बाद, दुर्गा प्रतिमाओं और छात्रों के साथ पूरे परिसर में एक 'विसर्जन शोभा यात्रा' निकाली गई।

वामपंथी समूहों ने जवाबी विरोध प्रदर्शन किया

हालांकि, वामपंथ से जुड़े छात्र समूहों ने इस घटना को बेहद भड़काऊ बताया। उन्होंने आयोजकों पर जेएनयू के पूर्व छात्रों उमर खालिद और शरजील इमाम, जो अपनी राजनीतिक सक्रियता के लिए जाने जाते हैं, को दुष्टों के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। जेएनयूएसयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने आरोप लगाया कि 'रावण दहन' को दर्शाने वाले पोस्टर ऑनलाइन प्रसारित होने के बाद समस्या शुरू हुई, जिसमें खालिद और इमाम के पुतले शामिल थे। उन्होंने कहा, "वे गोडसे का पुतला नहीं जला रहे हैं, बल्कि लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए खड़े होने वालों को जलाने की कोशिश कर रहे हैं।"

वामपंथी छात्र समूह साबरमती टी पॉइंट पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे और विरोधी गुट पर संवैधानिक अधिकारों की वकालत करने वाले कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

जुलूस के दौरान झड़प

जब दुर्गा विसर्जन जुलूस विरोध स्थल से गुजरा तो तनाव बढ़ गया। मीणा ने दावा किया कि वामपंथी समूहों के सदस्यों ने यात्रा में शामिल छात्रों पर चप्पल और जूते फेंके, जिससे कुछ घायल हो गए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ इस घटना के संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगा।

हालांकि, नीतीश कुमार ने कहा कि यात्रा में शामिल लोगों ने ही सबसे पहले हिंसा भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, "उन्होंने अपना डीजे बंद कर दिया, 'जय श्री राम' और 'न्याय को बुलडोजर' के नारे लगाए और झड़प भड़काने की कोशिश की। हमने हिंसा रोकने के लिए मानव श्रृंखला बनाई।"

प्रतिस्पर्धी बयान और बढ़ता तनाव

दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर हिंसा शुरू करने का आरोप लगाया। एक समूह ने धार्मिक जुलूस में बाधा डालने का आरोप लगाया, जबकि दूसरे ने पूर्व छात्रों और कार्यकर्ताओं की मानहानि का आरोप लगाया। यह टकराव जेएनयू में गहरे वैचारिक विभाजन को उजागर करता है, जहाँ परिसर की राजनीति अक्सर राष्ट्रीय बहसों का प्रतिबिंब होती है।

शिकायतें दर्ज होने के बाद पुलिस हस्तक्षेप की संभावना है, जिसमें छात्र एक-दूसरे पर हिंसा भड़काने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बाधा डालने का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना ने इस बात को रेखांकित किया कि कैसे जेएनयू में धार्मिक उत्सव भी जल्दी ही वैचारिक संघर्ष के केंद्र में बदल सकते हैं।

