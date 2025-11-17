VIDEO: लाल किला ब्लास्ट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे, अमित शाह...
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 17, 2025 21:08 IST2025-11-17T21:03:59+5:302025-11-17T21:08:26+5:30
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनके लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित करेंगे। शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है।
Delhi Red Fort Blast: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि दिल्ली धमाके के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ कर लाएंगे और उनके लिए कठोरतम सजा सुनिश्चित करेंगे। शाह ने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकवाद को जड़ से खत्म करना सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप, दिल्लीबम विस्फोट के दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा, देश के कानून के शिकंजे में लाया जाएगा और उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। बैठक की शुरुआत में लाल किले के पास कार बम विस्फोट और जम्मू-कश्मीर के नौगाम पुलिस थाने में हुए विस्फोट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और दो मिनट का मौन रखा गया।
🔴#BREAKING | दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान, 'दोषियों को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे' #DelhiBlast | #AmitShah | @ashutoshjourno | @vikasbhapic.twitter.com/hlV1yXFSpN— NDTV India (@ndtvindia) November 17, 2025
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार, मजबूत राज्य एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं और क्षेत्रीय परिषदें इसे जमीनी स्तर पर वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कहा, ‘‘क्षेत्रीय परिषदें संवाद, सहयोग, समन्वय और ‘नीतिगत तालमेल’ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन परिषदों के माध्यम से कई प्रकार की समस्याओं का समाधान किया गया है।’’ शाह ने कहा कि अब भी कई मुद्दे हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने में देरी, कुपोषण आदि, जिनसे देश को मुक्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने पॉक्सो अधिनियम के तहत यौन अपराधों और बलात्कार के मामलों में त्वरित जांच की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए कहा कि कोई भी सभ्य समाज महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए ‘फास्ट ट्रैक’ विशेष अदालतों (एफटीएससी) की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।
अमित शाह के घर पे क़रीब डेढ़ घंटे तक सभी— Hardik Bhavsar (@Bitt2DA) November 11, 2025
एजेंसी के प्रमुखों के साथ हाई लेवल बैठक की है
ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, बल्कि
साजिशकर्ताओं को मिट्टी में मिलाने की शपथ है
मोटा भाई के चहेरे पर गुस्सा साफ़ दिख रहा है
मतलब यह है कि — तांडव तगड़ा होने वाला है pic.twitter.com/hgQURwoDWs
Eliminating terror from its roots under PM Modi's leadership is our collective commitment: Home Minister Shah at zonal council meet.— Press Trust of India (@PTI_News) November 17, 2025
We will hunt down culprits of Delhi blast even from depths of 'paatal' (netherworld) and ensure strictest punishment for them: Amit Shah. pic.twitter.com/OFsTPibRvh