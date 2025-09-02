Delhi rains forecast: आज दिल्ली-एनसीआर में और बारिश की संभावना, स्कूल, ऑफिस, यातायात और उड़ान संबंधी परामर्श जारी
By रुस्तम राणा | Updated: September 2, 2025 07:31 IST2025-09-02T07:31:17+5:302025-09-02T07:31:17+5:30
Delhi rains: भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सितंबर के पहले दिन राष्ट्रीय राजधानी में भारी बारिश हुई और आज, 2 सितंबर को और अधिक बारिश होने की संभावना है। गुरुग्राम के अधिकारियों ने कार्यालयों के लिए घर से काम करने की सलाह जारी की है, और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शहर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि कुछ इलाकों में जलभराव और यातायात बाधित होने की आशंका है। इस बीच, नोएडा और दिल्ली में स्कूल और कार्यालय सामान्य रूप से खुले रहेंगे।
आज दिल्ली के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान
आईएमडी के सोमवार के पूर्वानुमान के अनुसार, मंगलवार, 2 सितंबर को आसमान में बादल छाए रहने और कई स्थानों पर एक-दो बार हल्की से हल्की बारिश या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जबकि कुछ इलाकों में मध्यम बारिश हो सकती है।
अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा।
मुख्य सतही हवा दक्षिण-पूर्व से आने की उम्मीद है, जिसकी गति सुबह 15-20 किमी/घंटा तक पहुँच सकती है। यह धीरे-धीरे तेज़ होकर दोपहर तक 22 किमी/घंटा के आसपास पहुँच जाएगी। शाम और रात में, हवा की गति फिर से धीमी होकर 16 किमी/घंटा से नीचे आ जाएगी।
आज यातायात परामर्श
दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार, 2 और 3 सितंबर को द्वारका के कई हिस्सों में भारी यातायात व्यवस्था के कारण यातायात नियंत्रित रहेगा। X पर जारी परामर्श में कहा गया है कि मंगलवार और बुधवार को सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक रोड नंबर 224 और 205, रोड नंबर 221, गोल्फ लिंक रोड और UER-II पर प्रतिबंध लागू रहेंगे।
परामर्श में कहा गया है, "पावर हाउस, मधु विहार रेड लाइट, सेक्टर-1 क्रॉसिंग, सेक्टर-6/7 क्रॉसिंग, सेक्टर-7/9 क्रॉसिंग और सेक्टर-19/20 क्रॉसिंग जैसे क्षेत्रों में यातायात को आवश्यकतानुसार विनियमित किया जाएगा।" कबूतर चौक, सेक्टर-6/10 क्रॉसिंग, कारगिल चौक, गोयला डेयरी रेड लाइट, धूलसिर चौक, जानकी चौक और सेक्टर-21 रेड लाइट जैसे इलाके भी प्रभावित रहेंगे।
उड़ान संबंधी सलाह
सोमवार, 1 सितंबर को हुई भारी बारिश के बाद, इंडिगो एयरलाइंस ने मंगलवार तड़के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक यात्रा सलाह जारी की, जिसमें उड़ानों में मामूली देरी और यातायात जाम की चेतावनी दी गई। एयरलाइन ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी उड़ानों की स्थिति की जाँच करें और अवरुद्ध सड़कों के कारण अतिरिक्त यात्रा समय का ध्यान रखें।
एयरलाइन्स ने कहा, "आज हुई भारी बारिश के कारण, दिल्ली भर में कई सड़कें या तो अवरुद्ध हैं या धीमी गति से चल रही हैं। कृपया अतिरिक्त समय दें, हो सके तो कोई वैकल्पिक रास्ता अपनाएँ और हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति जाँच लें।"