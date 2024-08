Delhi Rains Live Updates: दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश, 14 सालों में सबसे अधिक बारिश; अभी भी राहत के आसार नहीं

Delhi Rains Live Updates:दिल्ली में पिछले 24 घंटों में हुई झमाझम बारिश ने सैलाब ला दिया है। सड़कों से लेकर दुकानों और मकानों में बारिश के कारण जलभराव हो गया है। बुधवार रात को रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने 14 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 108 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 14 वर्षों में जुलाई में एक दिन में हुई सबसे अधिक बारिश है। राष्ट्रीय राजधानी के आधिकारिक मौसम केंद्र, सफदरजंग ने बुधवार और गुरुवार के बीच बारिश दर्ज की, क्योंकि मूसलाधार बारिश ने शहर को तबाह कर दिया, जिसमें अब तक सात लोगों की मौत हो गई, सड़कें जलमग्न हो गईं और यातायात प्रभावित हुआ।

#WATCH | Delhi: A wall of a private school in Daryaganj collapsed due to heavy rainfall last night, damaging vehicles parked in the vicinity. pic.twitter.com/F8GRB4iyun