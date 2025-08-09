Delhi Rain: दिल्ली में भारी बारिश से यातायात ठप्प, 100 से ज्यादा उड़ानें बाधित

Delhi Rain:दिल्ली-एनसीआर में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली की रफ्तार धीमी हो गई है। राजधानी के कई इलाकों में पानी भर गया। आईएमडी ने शहर के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर हुई बारिश ने राजधानी में यातायात और उड़ान संचालन को भी बाधित कर दिया। पंचकुइयां मार्ग, मथुरा रोड और कनॉट प्लेस सहित राजधानी के कई इलाकों में जलभराव की सूचना मिली।

दिल्ली हवाई अड्डे ने एक बयान में कहा कि उड़ान संचालन फिलहाल सामान्य है, हालांकि कई उड़ानों में देरी की सूचना मिली है।

दिल्ली हवाई अड्डे ने X पर एक पोस्ट में कहा, "भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब है। हालाँकि, दिल्ली हवाई अड्डे पर सभी उड़ान संचालन फिलहाल सामान्य हैं। हमारी ऑन-ग्राउंड टीमें आपकी यात्रा को परेशानी मुक्त बनाने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रही हैं।"

फ्लाइटराडार के आंकड़ों से पता चला है कि शनिवार सुबह 105 उड़ानें देरी से चलीं। उड़ान ट्रैकिंग वेबसाइट ने सुबह 7:20 बजे दिखाया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए 13 उड़ानें देरी से चलीं, जबकि 92 बाहर जाने वाली उड़ानें भी निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

इंडिगो ने यात्रियों को शहर में यातायात की भीड़भाड़ के प्रति आगाह करते हुए एक एडवाइजरी जारी की। एयरलाइन ने यात्रियों को समय से पहले हवाई अड्डे पहुँचने और हो सके तो वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। इंडिगो की एडवाइजरी में कहा गया है, "आज हुई भारी बारिश के कारण, दिल्ली भर में कई सड़कें अवरुद्ध हैं या धीमी गति से चल रही हैं। कृपया अतिरिक्त समय लें, हो सके तो वैकल्पिक मार्ग चुनें और हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी उड़ान की स्थिति देखें। हमारी टीमें व्यवस्था को सुचारू रखने और आपकी यात्रा में सहयोग करने के लिए काम कर रही हैं।"

स्पाइसजेट ने भी एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि भारी बारिश के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर आगमन और प्रस्थान प्रभावित हो सकते हैं।

एडवाइजरी में कहा गया है, "दिल्ली (DEL) में खराब मौसम (भारी बारिश) के कारण, सभी प्रस्थान/आगमन और उनसे संबंधित उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यात्रियों से अनुरोध है कि वे http://spicejet.com के माध्यम से अपनी उड़ान की स्थिति पर नजर रखें।"

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को बारिश के साथ गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान लगाया है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

