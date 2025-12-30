New Year 2026: दिल्ली में नए साल के लिए खास तैयारी, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक

By अंजली चौहान | Updated: December 30, 2025 13:43 IST2025-12-30T13:42:12+5:302025-12-30T13:43:03+5:30

New Year 2026: सलाह के अनुसार, 31 दिसंबर, 2025 को शाम 7 बजे से विशेष यातायात व्यवस्था लागू हो जाएगी और नए साल के जश्न के समापन तक लागू रहेगी।

Delhi prepares for New Year 2026 issues traffic advisory check before leaving home | New Year 2026: दिल्ली में नए साल के लिए खास तैयारी, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक

New Year 2026: दिल्ली में नए साल के लिए खास तैयारी, ट्रैफिक को लेकर एडवाइजरी जारी; घर से निकलने से पहले जरूर करें चेक

New Year 2026: नए साल के स्वागत के लिए दिल्ली में खास तैयारियां की गई है। दिल्ली में नए साल की शाम 2026 का स्वागत करने के लिए कनॉट प्लेस पर भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छुट्टियों में ट्रैफिक में होने वाली बढ़ोतरी को मैनेज करने के लिए कनॉट प्लेस के आसपास के इलाकों में खास इंतजाम किए हैं। पूरे दिल्ली में खास रोड डायवर्जन और पार्किंग पर पाबंदियां लागू रहेंगी।

जानकारी के मुताबिक, भीड़भाड़ वाले मुख्य जगहों की पहचान कर ली गई है, और लोकप्रिय बाजारों और सेलिब्रेशन वाली जगहों के पास ट्रैफिक सुचारू रूप से चले, यह सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। 31 दिसंबर 2025 को शाम 7 बजे से कनॉट प्लेस इलाके में नए साल के जश्न खत्म होने तक निम्नलिखित पाबंदियां लागू रहेंगी। 

ये सभी प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर लागू होंगी। किसी भी वाहन को इन जगहों से आगे कनॉट प्लेस की ओर जाने की इजाज़त नहीं होगी।

आर/ए मंडी हाउस 

आर/ए बंगाली मार्केट 

रंजीत सिंह फ्लाईओवर का उत्तरी किनारा 

मिंटो रोड - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग क्रॉसिंग 

मुंजे चौक के पास चेम्सफोर्ड रोड (नई दिल्ली रेलवे स्टेशन) 

आर.के. आश्रम मार्ग - चित्रगुप्त मार्ग क्रॉसिंग 

आर/ए गोल मार्केट आर/ए जी.पी.ओ., नई दिल्ली 

पटेल चौक 

कस्तूरबा गांधी रोड - फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग 

जय सिंह रोड - बंगला साहिब लेन 

आर/ए विंडसर प्लेस 

वैध पास वाले वाहनों को छोड़कर किसी भी वाहन को कनॉट प्लेस के इनर, मिडिल या आउटर सर्कल में जाने की इजाज़त नहीं होगी।

कनॉट प्लेस के पास पार्किंग की व्यवस्था: मोटर चालक इन जगहों पर पार्क कर सकते हैं: 

काली बाड़ी मार्ग पर गोल डाक खाना के पास, पं. पंत मार्ग, भाई वीर सिंह मार्ग 

पटेल चौक के पास रकाब गंज रोड पर, AIR के पीछे 

मंडी हाउस के पास कोपरनिकस मार्ग पर बड़ौदा हाउस तक 

मिंटो रोड के पास डी.डी. उपाध्याय मार्ग और प्रेस रोड इलाके में 

पंचकुइयां रोड के पास आर.के. आश्रम मार्ग, चित्रगुप्त रोड और बसंत रोड पर पहाड़ गंज की ओर 

के.जी. मार्ग-फिरोजशाह रोड क्रॉसिंग के पास कोपरनिकस लेन और के.जी. मार्ग पर सी-हेक्सागन की ओर 

आर/ए बंगाली मार्केट के पास बाबर रोड और तानसेन मार्ग पर विंडसर प्लेस, राजेंद्र प्रसाद रायसीना रोड के पास 

गोल मार्केट के पास पेशवा रोड, भाई वीर सिंह मार्ग के साथ सर्विस रोड और आर.के. आश्रम रोड,

R/A बूटा सिंह के पास, जंतर मंतर रोड पर, रायसीना रोड पर कनॉट प्लेस के पास लिमिटेड पार्किंग पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध होगी। 

अनाधिकृत वाहनों को टो करके ले जाया जाएगा और उन पर कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँच (दक्षिण से): मोटर चालक उपयोग कर सकते हैं

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक पहुँच (दक्षिण से): मोटर चालक उपयोग कर सकते हैं।

Web Title: Delhi prepares for New Year 2026 issues traffic advisory check before leaving home

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :New YeardelhiDelhi Traffic Policeन्यू ईयरदिल्ली