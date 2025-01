Delhi Polls: सीएम आतिशी ने रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे पर AAP कार्यकर्ताओं को धमकाने का लगाया आरोप, EC से की शिकायत

Delhi Polls: दिल्ली की मुख्यमंत्री और आप उम्मीदवार आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी पर गंभीर आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने भाजपा नेता और उनके भतीजे पर कालकाजी निर्वाचन क्षेत्र में आम आदमी पार्टी (आप) के कार्यकर्ताओं को धमकाने और उन पर हमला करने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग के एक अधिकारी को लिखे पत्र में आतिशी ने आरोप लगाया कि बिधूड़ी के भतीजे ने चल रही चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए गुंडागर्दी की।

दिल्ली के मुख्यमंत्री के मुताबिक, भतीजे ने आप कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहा, "घर बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे हाथ-पैर तोड़ दिए जाएंगे। यह हमारा चुनाव है।" उन्होंने मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कालकाजी में अर्धसैनिक बलों को तैनात करने के लिए चुनाव आयोग से मांग की है।

#WATCH | Delhi CM Atishi says, "In all the areas of the (Kalka Ji) constituency, a huge number of BJP workers and people claiming to be Ramesh Bidhuri's nephews, are harassing the AAP workers... Ramesh Bidhuri called an AAP worker and asked her to rejoin BJP. When she said that…