दिल्ली पुलिस ने 'द वायर' के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन के आवास पर मारा छापा, मोबाइल, लैपटॉप को किया जब्त

नई दिल्ली: 'द वायर' के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन और संस्थापक संपादक एमके वेणु के आवास पर दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की तलाशी की है। भाजपा के अमित मालवीय की शिकायत पर द वायर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि "मेरी प्रतिष्ठा खराब करने और धूमिल करने के लिए जाली दस्तावेज का उपयोग किया गया है।" पुलिस ने न्यूज वेबसाइट के मुख्य सदस्यों के घर से उनके मोबाइल और लैपटॉप को जब्त कर लिया है।

दिल्ली पुलिस की ओर बयान जारी कर कहा गया कि पुलिस ने सोमवार को सिद्धार्थ वरदराजन, एमके वेणु और अन्य के आवासों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (मोबाइल, लैपटॉप) जब्त किए हैं। आज किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया और न ही कोई पूछताछ हुई। आगे की जांच जारी है और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

Delhi Police Crime Branch searches underway at the residences of The Wire's founder Siddharth Varadarajan & founding editor MK Venu.



FIR was filed against The Wire on BJP's Amit Malviya's complaint alleging it "forged documents with a view to malign & tarnish my reputation." pic.twitter.com/bI2xPSu8BD