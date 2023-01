बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर जामिया में बवाल, प्रदर्शन कर रहे छात्र हिरासत में

Highlights जामिया मिलिया इस्लामिया में वाम दल के छात्रों के से हंगामा। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के कारण यूनिवर्सिटी में तनाव का माहौल। कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली स्थित जेएनयू यूनिवर्सिटी में हुए हंगामे के बाद अब जामिया मिलिया इस्लामिया में भी छात्रों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर प्रशासन सख्त है और स्क्रीनिंग पर रोक लगा दी है। इसे देखते हुए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है।

इस बीच बताया जा रहा है कि हंगामा कर रहे कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इन छात्रों को पुलिस बसों में बैठा कर ले जा रही है। जानकारी के मुताबिक, जामिया मिलिया इस्लामिया में आज बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर वाम दल के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद चीफ प्रॉक्टर के कहने पर यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। हालांकि, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बाद वाम दल के छात्र और उग्र हो गए और कैंपस में भारी हंगामा मच गया।

#WATCH | Delhi Police detains protesters who were sloganeering outside Jamia Millia Islamia University. pic.twitter.com/bmDX4dp2Yl