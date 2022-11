पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में विदेश मंत्रालय का कर्मचारी गिरफ्तार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा एजेंसियों की मदद से विदेश मंत्रालय में कार्यरत एक ड्राइवर को शुक्रवार को गिरफ्तार किया है। विदेश मंत्रालय के इस कर्मचारी पर गोपनीय और संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान भेजने का आरोप है। सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) ने ड्राइवर को हनीट्रैप में फंसाया था।

Delhi Police with the help of security agencies arrested a driver working in Ministry of External Affairs (MEA) for passing confidential and sensitive information to Pakistan. The driver was honey-trapped by Pakistan ISI: Sources pic.twitter.com/VuVAwltppO