दिल्ली ब्लास्ट: रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर राजधानी, धमाके में 8 लोगों की मौत, 24 घायल

इस घटना में कम से कम आठ लोगों के मारे जाने की आशंका है और 24 लोग घायल हुए हैं। सभी आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

दिल्ली: सोमवार को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धमाका होने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाका हुआ, जिससे आग लग गई और कई गाड़ियां जल गईं। इस घटना में कम से कम आठ लोगों के मारे जाने की आशंका है और 24 लोग घायल हुए हैं। सभी आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया, "उनमें से आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।" 

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दिल्ली की घटना के संबंध में गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से आ रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सभी एजेंसियां, FSL, NIA यहां मौजूद हैं... घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। गृह मंत्री का भी फोन आया था और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।"

