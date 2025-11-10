दिल्ली ब्लास्ट: रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर राजधानी, धमाके में 8 लोगों की मौत, 24 घायल

दिल्ली: सोमवार को रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक धमाका होने के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक कार में धमाका हुआ, जिससे आग लग गई और कई गाड़ियां जल गईं। इस घटना में कम से कम आठ लोगों के मारे जाने की आशंका है और 24 लोग घायल हुए हैं। सभी आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई।

न्यूज़ एजेंसी ANI के मुताबिक, लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने बताया, "उनमें से आठ लोगों की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। तीन लोग गंभीर रूप से घायल हैं। एक की हालत स्थिर है।"

Blast near Gate 1 of Red Fort Metro station | Fifteen people have been brought to Lok Nayak Hospital. Eight of them died before reaching the hospital. Three are seriously injured. One is in stable condition: Medical Superintendent, Lok Nayak Jai Prakash Narayan (LNJP) Hospital to… pic.twitter.com/EXQfiqxfNR — ANI (@ANI) November 10, 2025

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घटना के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात की। एनएसजी, एनआईए और फोरेंसिक विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं। दिल्ली की घटना के संबंध में गृह मंत्री आईबी निदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं।

दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा ने बताया, "आज शाम करीब 6.52 बजे एक धीमी गति से आ रही गाड़ी रेड लाइट पर रुकी। उस गाड़ी में विस्फोट हुआ और विस्फोट की वजह से आस-पास की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सभी एजेंसियां, FSL, NIA यहां मौजूद हैं... घटना में कुछ लोगों की मौत हुई है और कुछ घायल हुए हैं। स्थिति पर नज़र रखी जा रही है। गृह मंत्री का भी फोन आया था और समय-समय पर उनके साथ जानकारी साझा की जा रही है।"

