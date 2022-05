Delhi New LG: दिल्ली को मिला नया उपराज्यपाल, कानपुर से संबंध, जानें कौन हैं विनय कुमार सक्सेना

Highlights 1984 में जेके ग्रुप के साथ राजस्थान में एक सहायक अधिकारी के रूप में अपना करियर शुरू किया। 1995 में गुजरात में प्रस्तावित बंदरगाह परियोजना की देखरेख के लिए महाप्रबंधक के रूप में पदोन्नत किया गया था। सीईओ बने और बाद में धोलेरा पोर्ट प्रोजेक्ट के निदेशक के रूप में पदोन्नत हुए।

Delhi New LG: विनय कुमार सक्सेना को सोमवार को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी बयान में यह जानकारी दी गई। सक्सेना, अनिल बैजल का स्थान लेंगे, जिन्होंने ''निजी कारणों'' का हवाला देते हुए पिछले सप्ताह पद से इस्तीफा दे दिया था।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त है, जिसे सक्सेना के अधीन देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला सरकारी संस्थान घोषित किया गया था। सक्सेना इस तरह के गवर्नर पद के लिए चुने गए पहले कॉर्पोरेट व्यक्ति हैं और तीन दशकों से अधिक के विशाल अनुभव के साथ भारतीय कॉर्पोरेट और सामाजिक क्षेत्र में एक जाना-माना नाम हैं।

Delhi gets new LG: Who is Vinai Kumar Saxena?



