Delhi new CM announcement: कौन बनेगा दिल्ली सीएम?, ये विधायक दौड़ में, 48 विधायकों से मिले नड्डा, पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से आने के बाद शपथ ग्रहण!

Highlights सुषमा स्वराज के बाद से दिल्ली के पहले बीजेपी सीएम बनने के दावेदारों के रूप में कई नाम चर्चा में हैं। विधायकों ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के नाम पर संशय की स्थिति के बीच हुई।

Delhi new CM announcement live: 5 फरवरी को हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की भारी जीत की घोषणा के बाद भाजपा ने अभी तक मुख्यमंत्री पद के लिए अपने चयन की घोषणा नहीं की है। कुछ रिपोर्टों से पता चलता है कि भाजपा पहली बार विधायक बने व्यक्ति को अगला मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। बीजेपी नेताओं के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद होगा। 1998 में सुषमा स्वराज के बाद से दिल्ली के पहले बीजेपी सीएम बनने के दावेदारों के रूप में कई नाम चर्चा में हैं।

इनमें परवेश वर्मा, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा, वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता और मुस्तफाबाद के नवनिर्वाचित विधायक मोहन सिंह बिष्ट समेत अन्य शामिल हैं। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद पद से इस्तीफा दे दिया, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया।

Prime Minister Shri @narendramodi arrived in Paris, France, for a pivotal three-day official visit. During his stay, he will engage in a series of impactful programmes, including a prominent role at the AI summit. pic.twitter.com/wNCx6QlHQ6— BJP Delhi (@BJP4Delhi) February 10, 2025