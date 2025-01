Delhi-NCR Weather: दिल्ली में सुबह-सुबह बारिश ने बढ़ाई ठंड, उत्तर भारत में कोहरे की वजह से 29 ट्रेनें लेट; जानें मौसम का हाल

Delhi-NCR Weather:दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार की सुबह हल्की बारिश के साथ शुरू हुई। सर्द मौसम में बारिश ने लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। ताजा बारिश से हवा साफ हुई है और दृश्यता भी बढ़ी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने पहले ही दिल्ली में 15 और 16 जनवरी को बारिश का अनुमान लगाया था, जिसमें वायु गुणवत्ता में सुधार पर इसके प्रभाव की सटीक भविष्यवाणी की गई थी।

गुरुवार के मौसम में तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आई, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। मौसम विभाग के अनुसार, यह प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और दिल्ली-एनसीआर के निवासी शुक्रवार को तापमान में तेज गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं।

#WATCH | Delhi | Visuals from New Delhi railway station after parts of the national capital received fresh spell of rainfall amid winter's chill that intensifies further in Northen India. pic.twitter.com/w49Ja6nOhv