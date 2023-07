Delhi-NCR Rain: दिल्ली और एनसीआर में सुबह से बारिश, कई इलाकों में जलभराव, सड़क पर भारी ट्रैफिक, देखें 10 वीडियो में राष्ट्रीय राजधानी का हाल

Highlights ITO पर जलभराव होने की वजह से जाम देखने को मिल रहा है। चौबीस घंटे की अवधि में कुल तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश होगी।

Delhi-NCR Rain: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शनिवार सुबह से तेज बारिश हो रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद लंबा ट्रैफिक जाम लगा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिन में शहर में और बारिश होने का अनुमान जताया है।

दिल्ली के साउथ एवेन्यू मार्केट में भारी बारिश के बाद जगह-जगह जलभराव होने से ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए हैं। सड़क से पानी हटाने की भी कोशिश की जा रही है। ITO पर जलभराव होने की वजह से जाम देखने को मिल रहा है। चौबीस घंटे की अवधि में कुल तीन मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

वैज्ञानिक और दिल्ली के आईएमडी प्रमुख चरण सिंह ने कहा कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में अच्छी बारिश होगी। जम्मू-कश्मीर के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा और हिमाचल और उत्तराखंड के लिए अत्याधिक बारिश का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा के लिए भी अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भारी बारिश की चेतवानी दी है।

सुबह बारिश से कारण कई यात्रियों को असुविधा हुई। उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आईएमडी ने दिन के दौरान आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की भविष्यवाणी की है। सिकंदरा लेन में ट्रैफिक कि गति धीमी होने से ट्रैफिक जाम जैसे हालात हो गए हैं।

शिमला में मौसम विभाग कार्यालय ने हिमाचल प्रदेश के सात जिलों के लिए ‘रेड’ अलर्ट जारी करते हुए आठ-नौ जुलाई को अत्यधिक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने एक बयान में कहा कि सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण आठ-नौ जुलाई को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर जिलों में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की आशंका है।

अत्यधिक भारी बारिश से संबंधित ‘रेड’ अलर्ट एक दिन में 204 मिलीमीटर से अधिक बारिश की संभावना को दर्शाता है। मौसम विभाग ने शिमला, सिरमौर, सोलन और लाहौल एवं स्पीति के लिए ‘ऑरेंज’ अलर्ट जारी करते हुए वहां आठ-नौ जुलाई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। विभाग ने राज्य में 13 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जताया है।

