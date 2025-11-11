दिल्ली नगर निगम उपचुनाव: 30 नवंबर को मतदान, 133 नामांकन, 74 महिला उम्मीदवार और 3 दिसंबर को मतगणना
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 11, 2025 09:13 IST2025-11-11T09:07:39+5:302025-11-11T09:13:16+5:30
Delhi Municipal Corporation by-elections:
नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों के 30 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस के उम्मीदवारों सहित कुल 133 नामांकन दाखिल किए गए हैं। दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के एक बयान में यह जानकारी दी गई। आयोग ने बताया कि नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन 132 उम्मीदवारों ने अपने कागजात जमा किए। उपचुनाव के लिए दाखिल किए गए कुल 133 नामांकनों में से 74 महिला उम्मीदवारों के थे जबकि 59 पुरुष उम्मीदवारों द्वारा दाखिल किए गए। आयोग ने कहा कि नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को होगी।
उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर है। मतदान 30 नवंबर को होगा और वोटों की गिनती तीन दिसंबर को की जाएगी। भाजपा के पास पहले दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में से नौ थे जो फरवरी में हुए विधानसभा चुनावों में मौजूदा पार्षदों के विधायक चुने जाने के कारण खाली हो गए थे। शेष तीन वार्डों पर आप का कब्जा था।