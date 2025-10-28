दिल्ली नगर निगम उपचुनाव 2025ः 12 सीट पर 30 नवंबर को मतदान, देखिए किस-किस वार्ड में पड़ेंगे वोट, सीएम रेखा गुप्ता और सांसद कमलजीत सहरावत कर रही थीं प्रतिनिधित्व
Delhi Municipal Corporation by-elections 2025: उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में होंगे।
Delhi: दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्ड के लिए उपचुनाव 30 नवंबर को होंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य चुनाव आयोग ने मंगलवार को यह घोषणा की। नामांकन की प्रक्रिया तीन नवंबर से शुरू होगी। मतदान 30 नवंबर को सुबह साढ़े सात बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक बिना किसी विराम के होगा।
आयोग द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, मतों की गिनती तीन दिसंबर को होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 10 नवंबर होगी और नामांकन पत्रों की जांच 12 नवंबर को की जाएगी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 15 नवंबर होगी।
उपचुनाव मुंडका, शालीमार बाग-बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारका-बी, दिचाऊं कलां, नारायणा, संगम विहार-ए, दक्षिण पुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में होंगे। शालीमार बाग-बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद के रूप में करती थीं।
जबकि द्वारका-बी वार्ड भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) नेता कमलजीत सहरावत के पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद खाली हो गया था। शेष वार्ड भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के मौजूदा पार्षदों द्वारा फरवरी में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने और विधायक बनने के बाद खाली हुए हैं।