Delhi Metro: लाल किले के पास ब्लास्ट के कुछ दिनों बाद DMRC ने यात्रियों के लिए लिया फैसला, लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट खोले
By अंजली चौहान | Updated: November 16, 2025 08:22 IST2025-11-16T08:22:03+5:302025-11-16T08:22:08+5:30
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित यह स्टेशन ऐतिहासिक लाल किला, जामा मस्जिद और व्यस्त चांदनी चौक क्षेत्र सहित कई प्रमुख स्थलों के लिए एक प्रमुख प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है।
Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया था जिसे अब खोल दिया गया है। DMRC ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के दो गेट खोल दिए है जिससे यात्री अब आ जा सकते हैं। एक्स पर एक पोस्ट में, DMRC ने कहा, "लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 2 और 3 अब यात्रियों के लिए खुले हैं।"
गुरुवार को, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने सुरक्षा कारणों से अगली सूचना तक लाल किला मेट्रो स्टेशन को बंद करने की घोषणा की। DMRC के अनुसार, लाल किला स्टेशन पर प्रवेश और निकास अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है, और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों से मंजूरी मिलने तक सेवाएँ बंद रहेंगी।
DMRC ने एक आधिकारिक बयान में कहा, "सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन अगली सूचना तक बंद रहेगा। अन्य सभी मेट्रो स्टेशन और लाइनें निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं।"
दिल्ली मेट्रो की वायलेट लाइन पर स्थित यह स्टेशन ऐतिहासिक लाल किला, जामा मस्जिद और चहल-पहल वाले चांदनी चौक इलाके सहित कई प्रमुख स्थलों के लिए एक प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस अस्थायी बंद से पुरानी दिल्ली आने वाले दैनिक यात्रियों और पर्यटकों पर, खासकर व्यस्त समय और सप्ताहांत में, असर पड़ने की आशंका है।
इससे पहले, ताज़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आई थी जिसमें मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी को बदरपुर सीमा के रास्ते एक i20 कार में राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था, जिससे चल रहे विस्फोट की जाँच में आरोपियों के इर्द-गिर्द जाल और कस गया।
फुटेज में, उमर बदरपुर टोल प्लाजा पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा था, जहाँ उसने अपनी गाड़ी रोकी, नकदी निकाली और टोल कलेक्टर को सौंप दी। मास्क पहने होने के बावजूद, वीडियो में उसका चेहरा साफ़ दिखाई दे रहा था, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हुई। कार की पिछली सीट पर एक बड़ा बैग रखा हुआ दिखाई दे रहा था।