Delhi Metro: मेट्रो ने बढ़ाई दिल्लीवालों की मुसीबत, ब्लू लाइन पर देरी से आ रही मेट्रो; जानें कारण

Delhi Metro: दिल्लीवासियों के लिए गुरुवार की सुबह टेंशन भरी हुई क्योंकि मेट्रो की सर्विस बाधित हुई है। दिल्लीमेट्रो द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मोती नगर और कीर्ति नगर स्टेशनों के बीच केबल चोरी के बाद बुधवार को दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सेवाएं बाधित हो गईं। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने एक बयान जारी कर कहा कि रात में परिचालन समय समाप्त होने के बाद ही समस्या का समाधान किया जाएगा।

गुरुवार सुबह-सबह ब्लू लाइन मेट्रो के खराब होने के कारण मेट्रो करीबन 10 मिनट में आ रही है जिससे लोगों को दफ्तर जाने में दिक्कत हो रही है। मेट्रो पर लोगों की लंबी कतार देखी गई।

Delhi metro: Delay in Blue line services between Moti Nagar and Kirti Nagar due to cable theft



Read @ANI story | https://t.co/B87waoYyg9#Delhimetro#DMRC#BlueLinepic.twitter.com/b8BZgiZhUt