Delhi MCD standing committee polls: 115 वोट से जीते भाजपा के सुंदर सिंह तंवर, आप उम्मीदवार निर्मला कुमारी को 0 वोट, भाजपा ने केजरीवाल को दिया झटका?, देखें वीडियो

Highlights Delhi MCD standing committee polls: महापौर शैली ओबेरॉय ने चुनाव को ‘‘असंवैधानिक’’ करार दिया। Delhi MCD standing committee polls: मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति नहीं थी। ृ Delhi MCD standing committee polls: बृहस्पतिवार को चुनाव स्थगित कर दिया गया था।

Delhi MCD standing committee polls: दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को झटका दिया है। छठी एमसीडी स्थायी समिति सीट पर भाजपा के सुंदर सिंह तंवर ने जीत हासिल की। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता ने 115 वोट हासिल की, जबकि आप उम्मीदवार निर्मला कुमारी को मतदान के दौरान शून्य वोट मिले। हाई-ड्रामा वोटिंग प्रक्रिया के बाद भाजपा उम्मीदवार सुंदर सिंह ने बाजी मारी। स्थायी समिति दिल्ली नगर निगम की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इस चुनाव परिणाम के साथ, भाजपा के पास अब समिति में 10 सदस्य हैं जबकि सत्तारूढ़ आप के पास केवल आठ हैं।

#WATCH | Delhi: On BJP';s Sunder Singh Tanwar winning 6th MCD standing committee seat, Raja Iqbal Singh, BJP Councillor says, " This is the win of democracy...AAP knew they would lose the floor test so they left battleground. AAP is good at lying...they can go to court but the… pic.twitter.com/LtNe1WXLiN