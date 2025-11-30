Delhi MCD ByElection 2025: 12 वार्डों के दिल्ली नगर निगम उपचुनाव के मतदान शुरू, 3 दिसंबर को आएंगे नतीजे
By अंजली चौहान | Updated: November 30, 2025 08:40 IST2025-11-30T08:39:31+5:302025-11-30T08:40:08+5:30
Delhi MCD ByElection 2025 Live:इस वर्ष के शुरू में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा के मजबूत प्रदर्शन के बाद इस चुनाव से मतदाताओं की पसंद का संकेत मिलने की उम्मीद है।
Delhi MCD ByElection 2025 Live:दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह से शुरू हुई वोटिंग शाम के 5.30 बजे तक होगी, जिसमें 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत प्रदर्शन के बाद इस चुनाव से वोटरों की पसंद का पता चलने की उम्मीद है।
दिल्ली राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, 143 पोलिंग स्टेशनों पर 580 बूथों पर वोटिंग होगी। ग्रेटर कैलाश, शालीमार बाग B, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, डिचाओं कलां, नारायणा, संगम विहार A, दक्षिण पुरी, मुंडका, विनोद नगर और द्वारका B वार्ड में उपचुनाव होंगे। इनमें से ग्यारह सीटें उनके पार्षदों के दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद खाली हो गई थीं, जिनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी शामिल हैं, जो शालीमार बाग B से विधायक थीं। द्वारका B सीट 2024 से खाली है, जब से इसके पूर्व पार्षद कमलजीत सहरावत पश्चिमी दिल्ली से संसद के लिए चुने गए थे।
कौन-कौन हैं उम्मीदवार
51 उम्मीदवारों में से 26 महिलाएं हैं। BJP ने 8 महिलाओं, आम आदमी पार्टी (AAP) ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है। 12 खाली वार्डों में से, पहले BJP के पास नौ थे, जबकि AAP के पास चांदनी चौक, दक्षिणपुरी और चांदनी महल थे। MCD के एक अधिकारी ने बताया कि कॉर्पोरेशन में अभी BJP के 116 पार्षद, AAP के 98, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी (IVP) के 15, कांग्रेस के 8 और एक निर्दलीय पार्षद हैं। जिस वार्ड को पहले मुख्यमंत्री रिप्रेजेंट करते थे, वहां BJP की अनीता जैन और AAP की बबीता अहलावत के बीच मुकाबला होगा।
मतदान के दिन के लिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन ने ट्रांसपोर्ट और टेक्नोलॉजी का इंतज़ाम किया है। DTC बस सर्विस सुबह 3:00 बजे शुरू होंगी, जबकि दिल्ली मेट्रो सर्विस पोलिंग और काउंटिंग दोनों दिनों में सुबह 4:00 बजे शुरू होंगी। 28 रूट पर नाइट बस सर्विस बिना रुके चलती रहेंगी, और पोलिंग वाले दिन सभी टर्मिनल स्टेशनों से आखिरी मेट्रो रात 11:30 बजे निकलेगी।
वोटर “निगम चुनाव दिल्ली” मोबाइल ऐप का इस्तेमाल रियल-टाइम लाइन स्टेटस चेक करने, पोलिंग स्टेशन ढूंढने, कैंडिडेट की डिटेल्स देखने और वोटर रोल में अपना नाम सर्च करने के लिए कर पाएंगे। ऐप में व्हीलचेयर, असिस्टेंट और पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ सर्विस भी मिलती हैं।
SEC के एक अधिकारी ने कहा, “कमीशन ने BLO ऑथेंटिकेशन के लिए नए QR कोड के साथ वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप को फिर से डिज़ाइन किया है और पीछे ज़रूरी इंस्ट्रक्शन जोड़े हैं। हमने दिव्यांग वोटरों और 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए घर से वोटिंग की सुविधा भी बढ़ाई है, जिससे उन्हें सम्मान और आराम से अपने वोट का इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी।”
