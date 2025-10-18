Delhi: ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, इमारत में सांसदों के फ्लैट; आग बूझाने का काम जारी
By अंजली चौहान | Updated: October 18, 2025 14:56 IST2025-10-18T14:55:58+5:302025-10-18T14:56:31+5:30
Delhi:दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में संसद सदस्यों (सांसदों) के आवास वाले ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में 18 अक्टूबर, 2025 को भीषण आग लग गई।
Delhi: दिल्ली के डॉ. बिशंभर दास मार्ग स्थित बहुमंजिला ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार को भीषण आग लग गई। ये फ्लैट सांसदों को आवंटित किए गए हैं। घटनास्थल से प्राप्त तस्वीरों में सांसदों के फ्लैट्स के कुछ हिस्सों में घना धुआँ और कालिख दिखाई दे रही है। परिसर की एक ऊपरी मंजिल में आग लगने से निवासियों में दहशत फैल गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुँचीं, लेकिन आग लगने का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।
इस इमारत का उद्घाटन 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और इसमें कई राज्यसभा सांसद रहते हैं।
तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मौके पर दमकल की गाड़ियों की अनुपलब्धता पर चिंता जताई।
#WATCH | A fire broke out at Brahmaputra Apartments in New Delhi. Six vehicles have been dispatched to the spot— ANI (@ANI) October 18, 2025
More details awaited pic.twitter.com/eEk0UUyZzU
"दिल्ली के बीडी मार्ग स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई। सभी निवासी राज्यसभा सांसद हैं। यह इमारत संसद भवन से 200 मीटर की दूरी पर है। 30 मिनट से कोई दमकल विभाग नहीं आया है। आग अभी भी जल रही है और बढ़ती जा रही है। बार-बार कॉल करने के बावजूद दमकल गाड़ियां गायब हैं। दिल्ली सरकार, कुछ तो शर्म करो।" गोखले ने पोस्ट में लिखा। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, आग बुझाने के लिए छह दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।