जामिया हिंसा केस: शरजील इमाम, सफूरा जरगर समेत अन्य पर चलेगा मामला, दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा

Highlights दिसंबर 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस से हुई थी झड़प निचली अदालत ने 4 फरवरी को सभी 11 अभियुक्तों को आरोप मुक्त कर दिया था निचली अदालत के आदेश के खिलाफ पुलिस ने उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार, 28 मार्च को जामिया हिंसा मामले में शरजील इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा और आठ अन्य को आरोप मुक्त करने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत आरोप तय किए। 2019 के जामिया हिंसा मामले में आरोपियों को दोष मुक्त करने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर यह फैसला सुनाया गया।

