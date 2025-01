Delhi Fog: दिल्ली में घने कोहरे की वजह से 100 से ज्यादा उड़ानें लेट, 30 ट्रेनें बाधित

Delhi Fog: आज दिल्ली की सुबह घने कोहरे के साथ हुई, जिससे विजिबिलिटी एक दम जीरो हो गई है। घने कोहरे की वजह से राष्ट्रीय राजधानी में करीब 30 रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। भारतीय रेलवे के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कोहरे की वजह से दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं, कई विमान भी देरी से उड़ रहे हैं।

