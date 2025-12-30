Delhi Fog: दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण परिचालन बाधित; 118 उड़ानें रद्द, 16 का मार्ग बदला गया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 12:12 IST2025-12-30T12:12:50+5:302025-12-30T12:12:55+5:30

Delhi Fog: मंगलवार को घने कोहरे की वजह से दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर काफी दिक्कतें हुईं। 118 फ्लाइट कैंसिल कर दी गईं, और 16 को डायवर्ट किया गया। कई दूसरी फ्लाइट्स में भी देरी हुई।

Delhi Fog: दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे के कारण परिचालन बाधित; 118 उड़ानें रद्द, 16 का मार्ग बदला गया

Delhi Fog:  दिल्ली हवाई अड्डे पर मंगलवार को घने कोहरे के कारण विमान परिचालन बाधित होने से कम से कम 118 उड़ानें रद्द हुईं, 16 उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन किया गया और 130 की सेवाओं में देरी हुई। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) द्वारा संचालित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआईए) से प्रतिदिन लगभग 1,300 उड़ानों का संचालन होता है। एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर 60 आगमन और 58 प्रस्थान उड़ानें रद्द की गईं जबकि 16 उड़ानों का मार्ग परिवर्तित किया गया।

उड़ान संचालन पर नजर रखने वाली वेबसाइट ‘फ्लाइटरडार24डॉटकॉम’ के अनुसार मंगलवार सुबह हवाई अड्डे पर 130 उड़ानों के परिचालन में देरी हुई और प्रस्थान उड़ानों का औसत विलंब समय करीब 28 मिनट रहा। डायल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर सुबह एक पोस्ट में कहा कि सभी उड़ानों का परिचालन सामान्य रूप से जारी हैं लेकिन जो उड़ानें ‘कैट-तीन’ के अनुरूप नहीं हैं वे प्रभावित हो सकती हैं।

कैट-तीन अनुरूपता के तहत पायलट कम दृश्यता की स्थिति में भी उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। कोहरे और कम दृश्यता की पृष्ठभूमि में नागर विमानन मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि विमानन कंपनियों को यात्रियों की सुविधा संबंधी मानकों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

इनमें ‘‘उड़ान संबंधी जानकारी समय पर देना, जिन यात्रियों की उड़ान में देरी हुई हो, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, उड़ान रद्द होने की स्थिति में पुनः बुकिंग या पैसे वापस करने की सुविधा देना, समय पर ‘चेक-इन’ के बाद विमान में चढ़ने से रोका नहीं जाना, सामान संबंधी सुविधा और त्वरित शिकायत निवारण’’ की सुविधा शामिल हैं। 

टॅग्स :delhifogFlightAir pollutionदिल्लीकोहराहवाई जहाजवायु प्रदूषण