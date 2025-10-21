Delhi: दिवाली की रात दिल्ली में रात भर दौड़ती रही दमकल की गाड़ियां, आग लगने के 269 फोन आए

Delhi Fire Accident: दिल्ली दमकल सेवा को दिवाली की रात आग लगने संबंधी 269 फोन आए। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हालांकि आग लगने संबंधी घटनाओं में किसी की जान जाने या किसी के घायल होने सहित किसी बड़ी घटना की कोई सूचना नहीं थी। दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि विभाग पूरे त्योहार के दौरान हाई अलर्ट पर था और सभी दमकल केंद्रों एवं त्वरित प्रतिक्रिया टीम को समूचे शहर में तैनात किया गया था।

अधिकारी ने बताया, ‘‘हमें मध्यरात्रि तक आग लगने संबंधी 269 फोन आए। सौभाग्य से कहीं कोई बड़ी घटना नहीं थी।’’ उन्होंने बताया कि फोन पर मिली अधिकतर सूचनाएं पटाखों और दीयों से छोटी-मोटी आग लगने से संबंधित थीं। डीएफएस ने पहले ही अपने सभी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी थीं और यह सुनिश्चित किया था कि सभी वाहनों और अग्निशमन उपकरणों की जांच की जाए और उन्हें तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा जाए।

अधिकारी ने कहा कि त्योहारों के दौरान जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही विस्तृत योजना बनाई गई थी।

अधिकारी ने कहा, ‘‘दिल्ली अग्निशमन सेवा दिवाली के दौरान आग से संबंधित घटनाओं से निपटने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।’’ उन्होंने कहा कि पिछले साल डीएफएस को दिवाली की रात 200 से अधिक ‘कॉल’ आए थे।

