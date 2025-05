9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के लिए नए प्रभारी नियुक्त, दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी में बदलाव, देखिए लिस्ट

Highlights सूत्रों ने बताया कि इन नियुक्तियों से स्थानीय नेतृत्व को मजबूती मिलेगी। प्रवासी भारतीय समुदायों के बीच पहुंच बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। लद्दाख के प्रभारी प्रभाकर गौड़ बनाए गए हैं।

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी (आप) ने बृहस्पतिवार को विभिन्न राज्यों के लिए संगठनात्मक भूमिकाओं और विदेश समन्वय के लिए नये पदाधिकारियों की नियुक्ति करते हुए नयी सूची जारी की। इन नियुक्तियों की औपचारिक घोषणा पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) संदीप पाठक के हस्ताक्षर वाले पत्र के माध्यम से की गई। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिलीप पांडेय को पार्टी का विदेशी समन्वयक नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी भी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए अन्य सह प्रभारियों के तौर पर विशेष रवि, अनिल झा और सुरेंद्र कुमार को मनोनीत किया गया है।

दिलीप पांडेयः विदेशी समन्वयक

दिलीप पांडेयः उत्तर प्रदेश सह प्रभारी

विशेष रवि, अनिल झा और सुरेंद्र कुमारः उत्तर प्रदेश सह प्रभारी

जितेंद्र सिंह तोमरः मध्य प्रदेश

राजेश गुप्ताः कर्नाटक

ऋतुराज गोविंदः हिमाचल प्रदेश

महेंद्र यादवः उत्तराखंड

धीरज टोकसः राजस्थान

प्रकाश जरवालः महाराष्ट्र

प्रियंका कक्कड़ः तेलंगाना

शेली ओबेरॉयः केरल

पंकज सिंहः तमिलनाडु

प्रभाकर गौड़ः लद्दाख

