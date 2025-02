Delhi Elections 2025: 'पहले मतदान, फिर जलपान', PM मोदी ने वोटरों से की अपील, युवाओं को दी विशेष बधाई

Delhi Elections 2025:दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आज सुबह सात बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोटरों को ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए आग्रह किया। पीएम ने उन युवाओं का हौसला बढ़ाया जो पहली बार मतदान करने वाले हैं। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर लिखा, ""दिल्ली विधानसभा चुनाव की सभी सीटों के लिए आज मतदान होगा। मैं यहां के मतदाताओं से आग्रह करता हूं कि वे लोकतंत्र के इस उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और अपना बहुमूल्य वोट दें। इस अवसर पर, पहली बार मतदान करने जा रहे सभी युवा मित्रों को मेरी विशेष शुभकामनाएं। याद रखें - पहले मतदान, फिर जलपान!"

Prime Minister Narendra Modi tweets "Voting for all the seats in the Delhi Assembly elections will be held today. I urge the voters here to participate in this festival of democracy with full enthusiasm and cast their valuable votes. On this occasion, my special wishes to all… pic.twitter.com/r03wQ3rtd9