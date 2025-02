'आज न्याय हुआ', दिल्ली चुनाव में AAP की हार पर कुमार विश्वास ने दी कड़ी प्रतिक्रिया

Delhi Assembly Elections Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार पर पार्टी के पूर्व सहयोगी और देश के बड़े कवि कुमार विश्वास ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने आप की हार को ईश्वरीय विधान का न्याय करार दिया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जीत की बधाई भी दी। दिल्ली चुनाव के नतीजों पर पूर्व AAP नेता और कवि कुमार विश्वास ने कहा, "मैं भाजपा को जीत की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वे दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे।"

उन्होंने केजरीवाल पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा, "मुझे उस आदमी से कोई सहानुभूति नहीं है जिसने AAP पार्टी कार्यकर्ताओं के सपनों को कुचल दिया। दिल्ली अब उससे मुक्त हो चुकी है... उसने उन सपनों का इस्तेमाल अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए किया। आज न्याय हुआ है।"

विश्वास ने जंगपुरा से मनीष सिसोदिया की हार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "जब हमें जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के हारने की खबर मिली - मेरी पत्नी जो गैर-राजनीतिक हैं, रो पड़ीं..." भाजपा उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवाह ने जंगपुरा से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को हराया। सिसोदिया ने हार स्वीकार करते हुए मीडिया से कहा, हम 600 वोटों से पीछे रह गए।

#WATCH | On #DelhiElectionResults, former AAP leader & poet Kumar Vishwas says, "I congratulate the BJP for the victory and I hope that they'll work for the people of Delhi... I have no sympathy for a man who crushed the dreams of AAP party workers. Delhi is now free from him...… pic.twitter.com/RffWg98Sg3