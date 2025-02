Delhi Election Results: 27 साल बाद 48 सीट और दिल्ली में बीजेपी सरकार?, संसद में भाजपा सांसद ने लगाए मोदी-मोदी नारे

Highlights सत्तापक्ष के सदस्यों की नारेबाजी के बीच ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करवाया। 27 साल से अधिक समय के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की है। भाजपा ने दिल्ली की 70 विधानसभा सीट में से 48 सीट पर जीत हासिल की।

Delhi Election Results: दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की जीत की पृष्ठभूमि में पार्टी सदस्यों ने सोमवार को लोकसभा में ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए। बीते आठ फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद संसद के वर्तमान बजट सत्र का आज पहला कामकाजी दिन था। सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही भाजपा के कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गए और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए नारे लगाने लगे। उन्होंने ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगाए।

#WATCH | BJP MPs from Delhi- Praveen Khandelwal, Harsh Malhotra, and Yogendra Chandoliya show victory sign outside the Parliament as BJP emerged victorious in the Delhi Assembly elections, securing 48 out of 70 seats. pic.twitter.com/7gIzml8ljB — ANI (@ANI) February 10, 2025

जब लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्य से कहा: आपकी किस्मत बड़ी है...

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोमवार को सदन में प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस के सदस्य प्रशांत पंडोले से कहा कि उनकी किस्मत बड़ी है क्योंकि उन्हें सदन में बोलने का खूब अवसर मिलता है। इस पर पंडोले ने कहा कि यह जनता और लोकसभा अध्यक्ष के आशीर्वाद के कारण है।

प्रश्नकाल के दौरान बिरला ने कौशल विकास मंत्रालय से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए पंडोले का नाम पुकारा और फिर कहा, ‘‘आपकी किस्मत बड़ी है, खूब बोलते हैं लोकसभा में।’’ इस पर महाराष्ट्र के भंडारा-गोंदिया से लोकसभा सदस्य ने कहा, ‘‘लोगों का अशीर्वाद है...आपका आशीर्वाद है।’’

